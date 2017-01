Aufnahmen für :Traum’er Leben:

Momentan nimmt die Darkfolk-Band :Traum’er Leben: in den Kokopelli Studios ihre dritte Veröffentlichung auf. Geplant sind 2 CDs mit eigenen Stücken sowie eine CD mit Cover-Stücken. Die CDs haben die Namen „Winterstarre I“, „Winterstarre II“ sowie „Night and Days of Love and Hate“. Die Tonträger sind ab 1. März 2017 einzeln sowie in einer limitierten Luxus-Edition erhältlich.